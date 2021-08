Būvnieku karteļa sarunas. Guntis Rāvis: - Davai. Esmu tikai par!

M.Martinsons: - [..] Bet nu, teiksim, ja runājot vienkārši par VEFu[...] ir garām jau. [...] tāda bija vienošanās, ka viņš paņems Ziemeļblāzmu. Kaut vai tas bija sen un tā tālāk. Jūs paņemat muzeju. Un Guntim [Rāvim] palika VEFs, nu. Tāda bija tā runa, jā, toreiz. Un toreiz vienkārši kā, visu arī izdarīja un tā tālāk. Kā tur bija un kas bija, bet nu vienkārši, nu, gala rezultātā viss, viņš dabūja tā, kā bija runāts. Un tagad palika VEFs. To, ka viņš negāja divus gadus, tas jau, nu. It kā pēc būtības darbi pienācās, nu, it kā, it kā, it kā Guntim tas VEFs. (..)”