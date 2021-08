Karteļa lietas uzņēmumi izmeklēšanas laikā tikuši pie desmitiem jaunu pasūtījumu

“Ņemot vērā to darbu, kas bija jāiegulda aģentūrai visu šo iepirkumu novešanai līdz rezultātam, kas bija daudzpakāpju un pietiekami sarežģīts process ar to, ka bija sadārdzinājumi, ar to, ka bija pat, ka nepiesakās neviens. Un par to, ka mums bija jāpārprojektē, faktiski jāpārskata darba apjomi, lai mēs vispār budžetā iekļautos ar summām, kādas bija mūsu rīcībā. Viss šis ļoti grumbuļainais ceļš un beigās saņemt šo lēmumu, un saprast, ka faktiski, ne tieši, bet es teiktu, ka būvniecības tirgus ir bijis stipri sabojāts, ja tā var izteikties,” atzīst VIAA direktore Dita Traidās.