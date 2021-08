Bērniem jāļauj izvēlēties draugus, kuri stiprina viņa drošības sajūtu svešā vidē un apstākļos

Reizēm, runājot par bērnu savstarpējo komunikāciju, nākas dzirdēt izteikumu, ka viens vai otrs bērns neprot draudzēties, tomēr patiesībā atslēga ir bērna pārliecībā par sevi un ģimenes piemērā. Atvērtība draudzībai lielā mērā nāk tieši no ģimenes piemēram, tāpēc pieaugušajiem būtu jāizvairās, piemēram, no savu draugu vai paziņu aprunāšanas atvases klātbūtnē, jo tas būtiski ietekmē mazā cilvēka izpratni par to, kādam jābūt labam draugam.