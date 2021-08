Teikā taps 70 metrus garš unikāls pilsētvides mākslas objekts

Pilsētvides mākslas objekta izveide norisināsies sacensību formāta veidā, kur izvēlētie mākslinieki katrs sev atvēlētā sētas fragmentā centīsies radīt neatkārtojamu ielu mākslas gleznojumu, ievērojot sacensību vadmotīvu – “Māju sajūta”. Pēc gleznojumu pabeigšanas visus darbus izvērtēs īpaši izveidota žūrija, nosakot Street Art Slam uzvarētāju, kuram tiks piešķirta naudas balva 1000 eiro apmērā. Pie atsevišķām naudas balvām tiks arī otrās un trešās vietas ieguvēji, kā arī viens no māksliniekiem, kura darbs būs ieguvis augstāko novērtējumu sociālās platformas Facebook (Facebook.com/Totaldobze) balsojumā nedēļas laikā pēc Street Art Slam noslēguma.

„Lai arī mēs visi zinām, kas ir mājas, māju sajūta ikvienam no mums var nozīmēt ko citu. Tieši tāpēc tik individuāli, dažādi un aizraujoši būs arī tapušie darbi, kas savīsies vienotā ansamblī, radot Rīgas un, iespējams, pat visas valsts mērogā unikālu pilsētvides objektu – urbānās mākslas galeriju 70 metru garumā. Ar šādas iniciatīvas īstenošanu pamazām sāksim visas līdz šim degradētās teritorijas Ropažu ielā 16 sakārtošanu un attīstību,” norāda mājokļu attīstītāja Bonava Latvija pārdošanas un mārketinga vadītājs Kaspars Ekša.

Lai mūra sēta iegūtu neatkārtojama mākslas objekta vaibstus, gleznojumu vērtēšanu veiks kompetenta žūrija – māksliniece Maija Kurševa, komiksu žurnāla KUŠ galvenais redaktors Dāvids Šilters, pirmā Street Art Slam uzvarētājs Uģis Albiņš, Street Art Slam vadītājs Kaspars Lielgalvis un Bonava Latvija pārdošanas un mārketinga vadītājs Kaspars Ekša. Mākslas objekta tapšanā piedalīsies mākslinieki Neo Creativity, Gvido Vizulis, Mārtiņš Zutis, Zahars Ze, Rebeka Lukošus, Undīne Ābiķe, Jurijs Tatarkins, Līva Āboltiņa, Jana Ribkina, Dāvis Lapa, Ella Mežule, Tatjana Nežberte, Ingrīda Rutka un studija Monotons. Objekta apgleznošana norisināsies 26. augustā no plkst. 12.00 līdz 20.00, savukārt labāko darbu autorus žūrija paziņos plkst. 20.30.

Lai plānoto notikumu pārvērstu nelielos visas apkaimes svētkos, mākslas objekta tapšanu no malas varēs vērot ikviens pilsētas iedzīvotājs un viesis. Krāsas unikālā pilsētvides mākslas objekta tapšanai nodrošinās uzņēmums Vivacolor. Pasākuma norises vietā būs pieejami arī street food ēdināšanas pakalpojumi un skanēs mūzika no Latvijā dzīvojošā dīdžeja Maikla Holanda (Michael Holland) no Mančestras un viņa Londonas kolēģes Anastasijas Vtorovas (Anastasia Vtorova) plašu kolekcijām.