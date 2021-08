Perevoščikovs: Ar Covid-19 aizvien biežāk slimo bērni un jaunieši

Taču eksperts sacīja, ka augstāki saslimstības rādītāji bērnu un jauniešu vidū ir raksturīgi delta koronavīrusa paveidam. Epidemiologs kā vienu no faktoriem pieminēja arī zemo vakcinācijas aptveri šajās vecuma grupās, kā arī intensīvāku savstarpējo kontaktēšanos.

Savukārt vecuma grupā no 10 līdz 19 gadiem iepriekšējās divās nedēļās Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju sasniedzis 124,9 gadījumus, kas, salīdzinot ar vēl divām iepriekšējām nedēļām, ir dubultojies.

Divās iepriekšējās nedēļās augsts Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju ir arī vecuma grupā no 20 līdz 29 gadiem, kurā reģistrēti 117,8 gadījumi, vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem - 116,1 gadījumi un no 40 līdz 49 gadiem - 105,6 gadījumi.