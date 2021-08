Dodies pilsētvides ekspedīcijās un aplūko projekta "Pateikts neonā. Rīga" mākslas darbus

Publiciste Santa Remere, teātra veidotājs Jānis Balodis, dejas tekstu autore Inta Balode un dzejnieks Kirils Ēcis šovasar piedalījās Etčelsa tekstveides meistarklasēs, kuru laikā, transformējot tekstu un pašu valodu, atbrīvojot no teatrāliem uzslāņojumiem, lietojot vārdus, to skanējumus, nozīmes un svešādi atpazīstamus virknējumus, reflektēja par aktuālām tēmām un vērtībām mūsdienu sabiedrībā. Katrs no māksliniekiem nonāca pie sava īpašā Rīgas pilsētai un tās iedzīvotājiem veltītā mākslas darba.