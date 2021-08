Kam pievērst uzmanību, izvēloties mūsdienīgu ledusskapi?

Ledusskapja ietilpību mēra litros, kas atkarīga no ģimenes locekļu skaita un līdz ar to arī pārtikas daudzuma, kas tiks glabāts ledusskapī. Ja vienam cilvēkam ieteicams izvēlēties ledusskapi ar ietilpību no 40-100 litriem, trijiem 150-250 litriem, tad četru cilvēku ģimenei 250-350 litriem.