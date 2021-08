Viltīgais holesterīns – kā ar to cīnīties?

Holesterīnu iedala “labajā” (ABL) un “sliktajā” (ZBL) holesterīnā. Asinīs tas cirkulē lipoproteīnu sastāvā. Holesterīns ir asinīs nešķīstoša taukviela, to nepieciešams transportēt ar lipoproteīnu palīdzību. Mūsu organismā ir šādi ļoti zema, zema, vidēja un augsta blīvuma lipoproteīni, kas transportē taukus no zarnām uz pārējo organismu. Ļoti zema līmeņa lipoproteīnus sintezē aknas, un tie transportē taukus no aknām uz pārējo organismu. Tie pārveidojas vidēja blīvuma un tad zema blīvuma daļinās, kurās esošais holesterīns ir vissliktākais. Tas sāk izgulsnēties artērijās, veidojot sašaurinājumus un trombus. Augsta blīvuma lipoproteīni, kas transportē holesterīnu no visiem audiem uz aknām, spēj to transportēt arī prom no asinsvadiem. Tāpēc to dēvē par labo holesterīnu.