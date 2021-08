Naida runa internetā – kāpēc par to jāziņo?

Nē. Naida runa nav tikai kāda indivīda pausta nepatika pret kādu citu. Tā nav tikai lamāšanās vai indīgs komentārs sociālajos tīklos. Naida runa ir apzināta vēršanās pret cilvēka identitātes sastāvdaļu. Paužot naidu pret kādu cilvēku viņa seksuālās orientācijas vai dzimuma identitātes dēļ, šis naids tiek vērsts pret visu šo cilvēku kopienu. Naida runa nav vērsta tikai pret to cilvēku, kam tā tiek veltīta, – tās mērķis ir sēt bailes un nedrošību visā kopienā. Tāpēc naida runa nav tikai nepatīkams fons virtuālajā dzīvē. Tā rada atmosfēru, kurā naids tiek normalizēts, un neviens no šīs kopienas pārstāvjiem vairs nevar justies droši. Naida runa internetā atskan simtkārtīgi katru reizi, kad to izlasa kāds, kura identitāte atbilst nīdēja mērķim. Ja šī rīcība paliek nesodīta, pieaug agresivitāte internetā, agresivitāte sabiedrībā un rodas visatļautības sajūta vērsties pret kādu cilvēku grupu ne tikai ar vārdiem, bet arī ar darbiem.

Jo tuvāk virzāmies mērķim izskaust naida runu un naida izpausmes no LGBT+ cilvēku ikdienas interneta vidē, jo skaudrāk jūtam pretestību, kas tiek slēpta aiz absolūtas vārda brīvības aizsega. Vārda brīvība beidzas tur, kur kādai cilvēku grupai tiek liegta cilvēka cieņa un tiek apzināti veidota cilvēka vērtības hierarhija, kas apdraud šo cilvēku grupu gan virtuālajā pasaulē, gan reālajā dzīvē. Katru gadu, LGBT un viņu draugu apvienībai Mozaīka sadarbojoties ar sociālo tīklu administrāciju, no tiešsaistes pazūd simtiem naidpilnu komentāru, kas ne tikai veido naida un neiecietības pilnu atmosfēru, kurā LGBT+ cilvēkiem jādzīvo katru dienu, bet arī kultivē spēcīgu nesodāmības un visatļautības sajūtu tajos, kuri vēlas izstumt kādu cilvēku grupu no publiskās telpas. Taču nav iespējams atbrīvot interneta vidi no naida runas bez plašākas sabiedrības iesaistīšanās.