Atkal tu sēdi telefonā? Ja tūlīt to nenoliksi, atņemšu! Kā izbeigt klasiskos draudus?

Audzināšanas stratēģijas Ja vērtē, kādas stratēģijas un prasmes vecāki lieto audzināšanā, un iedomājas Maslova piramīdu, tad sods ir šīs piramīdas pati augšējā jeb vismazākā daļa. Audzināšanas pamatus veido citas stratēģijas – efektīvākas un pozitīvāk izmantojamas bērnu audzināšanā. Tikai tad, ja kādu iemeslu dēļ neviena no tām nestrādā, ir pamats domāt par soda lietošanu. Piemēram, pamatu pamats ir labu un stipru attiecību veidošana ar bērnu jau no mazotnes. Sasniedzot pusaudža vecumu, apmēram no 11 gadiem, tas izpaužas kā spēja kopīgi apspriest un meklēt risinājumus problēmām, abpusēja gatavība kopīgi strādāt pie ģimenes noteikumu izstrādes un ieviešanas. Tāpat starp attiecības veidojošām prasmēm svarīgs ir pozitīvais pastiprinājums – uzslavas, iedrošinājumi, pozitīvi novērtējumi. Tīnim joprojām rūp, lai vecāki par viņu domā labi, tāpēc pozitīvais novērtējums mudina pilnveidoties un rīkoties vēl labāk. Spēja klausīties savā pusaudzī, runāt un sarunāties ar viņu, ne tikai uzdodot jautājumus, ir ļoti svarīga labu attiecību veidošanas iemaņa. Cik daudz mēs klausāmies viens otrā, cik daudz dzirdam un saprotam savu bērnu, kādas ir mūsu kā pieaugušo empātijas spējas? Pajautā viņam “kāpēc tu tā rīkojies?” un sagaidi arī atbildi, jo tikai tā var veidot dialogu. Kad izmēģinātas iepriekšminētās pozitīvās audzināšanas stratēģijas, kā viena no stratēģijām ir lietojams arī sods. Ja tas tiek darīts, tad visiem iesaistītajiem jāsaprot, ka izvēles iespēja vairs netiek piedāvāta. Parasti sodīšanu saista ar privilēģiju noņemšanu, bet var mēģināt pretēju taktiku – nevis ņemt nost privilēģijas, bet pievienot pienākumus. Piemēram, pusaudzim ir uzdots novākt visu virtuvē, bet viņš to nav izdarījis. Tad pienākumiem pievieno vēl arī izmazgāt koridoru.