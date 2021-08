Padomi, kā iemācīt bērnam uzturēt kārtību savā istabā

Padoms, kas dzirdēts bieži un ir ļoti iedarbīgs, – rādi labu piemēru! Jau no ļoti agrīna vecuma bērni atdarina pieaugušos, tāpēc, ja vecāki paši ir kārtīgi un lietas noliek vietā, pastāv lielāka iespēja, ka arī bērns to gribēs darīt. Interesanti būtu vecākiem atcerēties, kāda bijusi viņu bērnības pieredze ar kārtošanu, īpaši, ja tā nav bijusi laba. Ja vien iespējams, būtu jauki asociēt kārtošanu ar kaut ko ikdienišķu, vajadzīgu un varbūt pat patīkamu, nevis kārtot ar rūpju rievu pierē un dusmošanos. Arī tādas nianses bērns pamana, un tas ietekmē viņa attieksmi pret kārtošanu.

Iemesls, kāpēc bērns neatdarina vecāku “kārtību”, bieži vien ir vecāku nepacietība, proti, bērns ir pieradis, ka viss tiek sakārtots viņa vietā, un, augot lielākam, turpina paļauties, ka vecāki visu izdarīs. Tāpēc svarīgi jau no agrīna vecuma rosināt bērnu pašu salikt mantas vietā, ielikt savas drēbes veļas grozā u. tml. Ne vienmēr to ir viegli izdarīt, tomēr bērna pašapziņas vairošanas un audzināšanas nolūkos nebūtu labi labot to, ko bērns ir sakārtojis.