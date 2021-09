Pedagogs: Nepārslogojiet bērnus pirmajās mācību gada nedēļās

Domāju, ka šobrīd visiem jākoncentrējas uz maksimāli kvalitatīvu un saistošu izglītības procesu, nevis citām lietām. Pats būtiskākais ir skolēnu mentālā veselība, dzīvā komunikācija un iekļaujoša vide. Vēl svarīgi neaizmirst lietas, kas apgūtas pandēmijas laikā, un integrēt tās mācību procesā. Gudri un viedi lietot tehnoloģijas varam arī klasē, tāpēc izvairīsimies no atgriešanās pagātnē, kad skolotājs lasīja no grāmatas un skolēni – pierakstīja.

Es aicinātu skolotājus būt saprotošiem un nepārslogot bērnus ar diagnosticējošajiem darbiem jau pirmajās mācību gada nedēļās. No vienas puses ir saprotams, ka pēc tik ilga attālināto mācību perioda ir vēlme novērtēt un saprast, kādā zināšanu apguves posmā atrodas katrs skolēns, taču jāņem vērā, ka pirmos divus mēnešus tomēr ieteicams veltīt sociālo prasmju uzlabošanai. Mēs pagūsim diagnosticēt, bet vispirms jādara viss iespējamais, lai bērni sajūt mācību prieku, iedvesmu un dažādās mācīšanās metodes. Tāpat jārūpējas, lai mājasdarbi būtu jēgpilni un to nebūtu pārāk daudz.

Runājot par klātienes mācībām un prognozēm, cik ilgi tās būs iespējamas, jāatzīst, ka šī tēma viennozīmīgi ir viena no apspriestākajām skolotāju istabā, taču mēs ticam, ka skolas tiešām būs pēdējās iestādes, kas tiks slēgtas, ja situācija to pieprasīs. Daļa pedagogu jau pakāpeniski gatavojas vairākiem iespējamiem scenārijiem, arī situācijai, kad nāksies atgriezties pie attālinātajām mācībām. Šobrīd rūpīgi plānojam periodu līdz rudens brīvdienām un vairāk domājam tieši par pirmo semestri, neplānojot pārāk tālu uz priekšu. Augot saslimušo skaitam valstī, skolotāju sajūtas var raksturot kā piesardzību, ko papildina prieks par atgriešanos klātienē un neziņa par to, kā mācību gads turpināsies.