"Egoistes" jaunajā rubrikā "Spridzini un atbildi" izaicinājām teologu, mācītāju, lektoru, vairāku grāmatu autoru Induli Paiču, kurš ir arī viens no šā gada foruma "Līdere" lektoriem.

Rubrikas "Spridzini un atbildi" intervijas noteikumi ir it kā vienkārši, bet tajā pašā laikā, kā video manīsiet, nemaz tik viegli izpildāmi. Personības uzdevums ir, spridzinot balonu, saņemt visnegaidītāko jautājumu, uz kuru uzreiz jāatbild.

Teologs, mācītājs, lektors, vairāku grāmatu autors Indulis Paičs forumā "Līdere" runās par to, cik plaša pasaule ir tava dvēsele. Lūdzām Induli Paiču pastāstīt nedaudz sīkāk, ko mēs viņa lekcijā dzirdēsim!

Tas, vai esmu laimīgs, apmierināts un gandarīts par savu dzīvi, nav atkarīgs no citu cilvēku rīcības vai situācijas pasaulē, bet tas tiešām ir atkarīgs no tā, vai es pazīstu savu iekšējo, individuālo dabu vai personību.

Mēs bieži par cilvēku esam gatavi runāt tikai ārējās kategorijās - neironi, bioķīmiskas izmaiņas, bet lietas būtība ir tā, ka katrs pasauli pārdzīvojam ļoti individuāli. Vienam, lai viņš labi justos, ir vajadzīga kaut kāda konkrēta vide, kurā viņam ir atgādinājumi no pagātnes, bet citam vajadzīga pavisam cita vide.

Jautājums ir par to, kā man atklāt, ka manī ir šī pasaule, kas ir pietiekami objektīva. Un mums ir jāmācās to nolasīt.

Mana lekcija būs par to, kas vispār ir dvēsele. Par to, kā mēs varam sākt pamanīt, ka ir lietas mūsu dzīvē, kas mūsos rada dzīvības sajūtu un to vairo. Un ka ir lietas, kas nevairo. Aicināšu pamēģināt arī kādas praktiskas idejas, kā mēs varam pietuvināties savai dvēselei un atsaukties tās iekšējai balsij.