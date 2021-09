"Atkal visi atgriežas pilsētā, lai strādātu ar jauniem spēkiem, ar lielāku enerģiju. Gandrīz katrs no mums izskatās brūnāks, jūtas vingrāks, jautrāks, jo esam rūdījušies ar gaisa, saules un ūdens peldēm, ar vingrošanu un sportu krājuši veselību garajai ziemai. Bet apskatīsim tā nopietnāk savus matus. Vai tie arī uzlabojušies ? Deviņdesmitiem no simta būs jāatbild ar nē. Bet kādēļ?" jautā autore. "Vai tad neesam katru nedēļu gājuši pie friziera, lai tos iecirtotu, sakārtotu? Bet ar to vien nepietiek, jo matiem vasarā klājās stipri grūti. Tiem bija jāiztur ilgviļņu ielikšana, jāizcieš saules dedzinošie stari, tos bojāja jūras sāļais ūdens. Bet dzīve pilsētā ar viesībām un sarīkojumiem prasa veselus, skaisti sakārtotus matus.