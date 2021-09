Brīvība būt pašai – top izstāde “Paštrokšņi” par slimības pieredzes stāstu

Sadarbojoties vairākiem mākslas un kultūras jomas profesionāļiem, tiek veidota izstāde par slimības pieredzes stāstu “Paštrokšņi”. Stāsts balstīts Paulas Tisenkopfas personīgajā pieredzē, sastopoties ar diagnozi krūts vēzis un krīzi, kurā mēģinājumi atbilst un izpildīt apkārtējo gaidas vairs nespēja glābt no satikšanās ar sevi. Izstādi veido video, fotogrāfijas, skaņa un teksts, kas metaforizē un saauž to vienotā vēstījumā. Tā apmeklētājiem būs pieejama no šī gada 24. septembra līdz 24. oktobrim Laubes namā Baložu ielā 20A (Rīgā).