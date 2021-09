Noslēdzies Dr.Klaunu labdarības velomaratons

Jāni ceļā pārsteidza gan lietus, gan spēcīgs pretvējš, taču viņš mērķtiecīgi virzījās uz priekšu. Jānis piefiksēja, ka ātrākais nobrauciens no kalna bija ar ātrumu 57 km/h, vidēji katru dienu iecerētos 100 km viņš veica ar 30km/h. Dažos ceļa posmos Jāni pavadīja citi velosipēdisti, vietējie ļaudis, kuri no sirds atbalsta Dr. Klaunus un bērnus, kuriem nākas ilgstoši atrasties slimnīcā.

“Kad no Jāņa dzirdējām ideju par šādu maratonu, tas šķita izaicinoši. Nekad neko līdzīgo nebijām organizējuši — bet mēģināt ko jauno ir mūsu ierasta prakse,” — ar smaidu saka Marianna Milovska, biedrības “Dr.Klauns” vadītāja. “Organizēšana prasīja ļoti daudz darba un laika no mūsu puses, tāpēc tik liels prieks bija redzēt atsaucību gan no līdzcilvēkiem, kuri pievienojās kā fotografi un šoferi, palīdzēja un pavadīja Jāni ceļā vai piedāvāja naktsmītnes, gan no uzņēmumiem, kas nodrošināja gandrīz visu, no ekipējuma līdz degvielai busiņam un pašam velomaratonistam. Vēlreiz pārliecinājāmies, ka mūsu cilvēkos ir atbalsts, spēks un enerģija — tieši tas, ko Dakteri klauni ikdienā ienes slimnīcās.”