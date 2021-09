Rīgas dome apsver vēršanos tiesā pret bijušo Satiksmes departamenta direktoru

Iespējams, no amata atstādinātais Rīgas domes Satiksmes departamenta direktors Vitālijs Reinbahs pašvaldībai nodarījis vairāk nekā 23 000 eiro zaudējumus, šodien izskanēja Rīgas domes sēdē, kurā tika lemts par Reinbaha atbrīvošanu no amata. Pārbaude pret viņu sākta, vadoties no trauksmes cēlēja sniegtās informācijas.