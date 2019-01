Kopš Reinbaha atstādināšanas no amata, pašvaldība viņam algā izmaksājusi vairāk nekā 46 000 eiro

"Neskatoties uz to, ka visas tiesu instances ir lēmušas par minētā rīkojuma pretlikumību, joprojām nevaru pilntiesīgi pildīt savus pienākumus Satiksmes departamenta direktora amatā, jo man ir piešķirts dīkstāves statuss. Šī iemesla dēļ jau ilgāku laiku esmu iespiests starp diviem dzirnakmeņiem. No vienas puses, manā virzienā nemitīgi izskan pārmetumi par to, ka es turpinu saņemt atalgojumu, bet no otras puses, es, atbilstoši Darba likumā noteiktajam, katru dienu dodos uz darbu un gaidu dīkstāves atcelšanu, lai varētu atsākt amatā noteiktos pienākumus," pauž Reinbahs.