Saeimas komisijai nodod iniciatīvu par PVN likmes samazināšanu pārtikai

"Vairums pircēju veic izvēli par labu produktam atkarībā no tā cenas, ko ietekmē valstī noteiktā PVN likme. Zīmīgi, ka tieši pārtika mājsaimniecības izdevumos veido lielāko daļu, savukārt no pārtikas pirkuma groza 70% veido svaigās kategorijas produkti - svaigā gaļa, zivis, olas, piena produkti. Rosinātās izmaiņas uzlabos vietējo ražotāju konkurētspēju veikalu plauktos, nodrošinot mazāk aizsargāto sabiedrības grupu atbalstu, tādēļ Saeimu aicinām neatlikt rosinātās izmaiņas un pielikt visas pūles mērķa sasniegšanai, no kura ieguvēji būs visa Latvijas sabiedrība," pauda "Maxima Latvija" Iepirkuma departamenta direktors Edvīns Lakstīgala.