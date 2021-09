Mazliet vēlāk, 2001. gadā, Brokoviča izdeva savu “bestselleru”, grāmatu “Take It From Me. Life’s A Struggle, But You Can Win”, kā arī vadīja raidījumu “Final Justice With Erin Brockovich”. Šova laikā viņa runāja par sievietēm, kuras triumfējušas dzīvē, neskatoties uz problēmām un šķēršļiem. Tas iedvesmoja citus cilvēkus nebaidīties riskēt.