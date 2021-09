Tiesībsargs: Ļaut studēt klātienē tikai ar Covid-19 sertifikātu nav cilvēktiesību pārkāpums

Lai arī tiesības uz izglītību Satversmē nav minētas kā vienas no tiesībām, kuras var ierobežot likumā paredzētajos gadījumos, tas nenozīmē, ka šīs pamattiesības ir absolūtas un tām nevarētu noteikt ierobežojumus.

Pārbaudot to, vai noteiktajam ierobežojumam ir leģitīms mērķis, tiesībsargs secinājis, ka lēmums par studiju procesa primāru organizēšanu klātienē, tai skaitā to pieejamību klātienē tikai vakcinētām, Covid-19 pārslimojušām, bet līdz šī gada 10.oktobrim arī testētām personām, un tādēļ to nodrošināšanu attālinātā režīmā tikai izņēmuma gadījumos, ir pamatots ar nepieciešamību nodrošināt epidemioloģiski droša pakalpojuma sniegšanu jeb sabiedrības veselības drošības apsvērumu.