Īrijas ministrs: Ar diasporu ārvalstīs ir aktīvi jāsadarbojas

Īrijas ministrs norādīja, ka īri ar savu diasporu pasaulē sadarbojas pastāvīgi un tas ir ļoti vērtīgi, tāpēc to vajadzētu darīt arī Latvijai. Arī Īrijas vēstniecību tīkls ir veidots tā, lai kalpotu arī diasporas interesēm.

Un tas nozīmē, ka viņi dosies prom uz ierobežotu laiku, turklāt atgriezīsies ar svarīgām prasmēm. Es par to pārāk daudz neuztraucos. Es saprotu, ka Latvija, iespējams, ir šī procesa citā stadijā. Es domāju, ka jūs sapratīsiet, ka būs ļoti vērtīgi rezultāti tam, ja uzturēsiet kontaktus ar diasporas pārstāvjiem un aicināsiet uz pasākumiem veiksmīgākos no viņiem, lai viņiem būtu iespēja dalīties savā pieredzē," izteicās Bērns.

Īrijas ministrs paredzēja negatīvas breksita sekas Lielbritānijai, kas jau ir jūtamas. "Savulaik Lielbritānijā daudz runāja par latviešu elektriķi un poļu santehniķi, pasniedzot to negatīvā nokrāsā. Taču jau tagad mēs redzam kvalificēta darbaspēka trūkumu Lielbritānijā, pat pārtikas trūkumu lielveikalos. Un daļēji tam iemesls ir breksits. Tikmēr Īrijā migrācija no austrumiem ir bijusi ļoti veiksmīga," viņš uzsvēra.

"Eiropieša ideja ir kaut kas tāds, pret ko nedrīkstam izturēties vieglprātīgi. Briti atteicās no šīm tiesībām, bet nedomāju, ka tas bija pārdomāti. Mūsu spēks, mūsu tiesības, mūsu ekonomiskie panākumi ir daudz nozīmīgāki uz Eiropas kopējā galda, nevis vienatnē. Un tas attiecas uz katru Eiropas Savienības dalībvalsti. Lielbritānija tuvāko mēnešu un gadu laikā to sapratīs. Ja viņi to vēl nezina, tad drīzumā noteikti zinās," izteicās Bērns.