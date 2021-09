Svētdien izbraukuma vakcinācija notiks Jaunjelgavā, Skrīveros un Viļānos

Šodien izbraukuma vakcinācija no plkst.9 līdz plkst.12 notiks Jaunjelgavas kultūras namā, no plkst.13 līdz plkst.16 Skrīveru Kultūras centrā un no plkst.7 līdz plkst.14 Viļānu gadatirgū pilsētas stadionā.