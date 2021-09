Austrālijā atver Latvijas vēstniecību

Kā informē ĀM, Krams darba gaitas ārlietu dienestā uzsāka 2002.gadā kā Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības Pasaules Tirdzniecības organizācijā Ženēvā vadītājs. No 2007. līdz 2011.gadam Krams bija vēstnieks Kanādā, no 2011. līdz 2012.gadam - ĀM Eiropas Savienības (ES) direkcijas speciālo uzdevumu vēstnieks, bet no 2012. līdz 2015.gadam pildīja Valsts prezidenta ārlietu padomnieka pienākumus. No 2015. līdz 2017.gadam Krams bija ĀM Divpusējo attiecību direkcijas vadītājs, bet kopš 2017.gada - vēstnieks Zviedrijā.