Vai skolotāju uzrunāt whatsappā deviņos vakarā ir normāli?

Noteikti vēlos uzsvērt, ka, veiksmīgas komunikācijas elements ir arī dalīšanās ar pozitīvajām ziņām – par bērnu paveikto, sasniegumiem un panākumiem, lai neveidojas situācijas, kad ziņa no skolas uzreiz tiek uztverta kā signāls, ka kaut kas ir atgadījies. Arī reizēm, kad rodas kā problēmsituācija, ir svarīgi to komunicēt pareizi – nesakot “jūsu bērns izdarīja to un to”, bet uzsverot, ka “mēs būsim pateicīgi, ja ievērosiet mūsu skolas vērtības” u.tml. Tāpat ir svarīgi lietot jēdzienus “mēs”, “komanda”, lai atgādinātu, ka bērnu izglītība ir mūsu kopējais mērķis. Patiesībā ieguldām arī daudz laika, lai skaidrotu skolas kultūru un vērtības, to, kā ir būt daļai no mūsu skolas. Rezultātā bērni ir lepni būt daļa no visa lielā kopuma. Patiesībā jau mēs neesam nemaz tik lieli – skolā mācās vairāk nekā 300 skolēni vecumā no 2 līdz 15 gadiem.