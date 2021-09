Latvijai neraksturīgie laikapstākļi veicinājuši lielāku ražas zudumu

Precīzu ražas zudumu vēl nevar aprēķināt, jo lielākā daļa dārzeņu nav novākti no laukiem, taču kopumā tas varētu būt apmēram 30%.

Rezultātā, kā secināja Dzelzkalēja-Burmistre, kartupeļu raža ir aptuveni divas reizes mazāka nekā pērn. Tomēr situācija visos reģionos nav vienāda, jo raža var atšķirties arī vienā saimniecībā - ir lauki, no kuriem var iegūt 30 tonnas kartupeļu no hektāra, un ir lauki, no kuriem var iegūt vien desmit tonnas.