Izdota vērtīga grāmatiņa par bērniem un trauksmi

"Jaukais stāsts izskaidro, ko nozīmē trauksme un obsesīvas jeb uzmācīgas domas un kompulsijas jeb darbības, kuras mānīgi vedina domāt, ka tās veicot, trauksme mazināsies. Varbūt skan sarežģīti, taču patiesībā ticu, ka visi esam piedzīvojuši brīžus, kad raizējamies par neizslēgtu gludekli un trauksmes vadīti atgriežamies to pārbaudīt. Par problēmu tas kļūst tad, ja šādās pārbaudēs cilvēks pavada vairākas stundas un tas bojā dzīves kvalitāti. Pirmais solis, lai risinātu kādu problēmu ir sabiedrības izglītošana un esmu priecīgs un pateicīgs Zanei par to, ka viņa šo tēmu ir aktualizējusi un sākusi par to runāt," svinīgajā atklāšanā teic bērnus psihiatrs Ņikita Bezborodovs.