Visi trīs Vācijas kanclera amata kandidāti pieķerti plaģiātismā

"Rezultāts ir šokējos (..). Teksts ir sakompilēts no citurienes," norādīja Vēbers.

Viņš piebilda, ka grāmatā bez atsaucēm iekļauti arī fragmenti no politisko konkurentu publikācijām, tostarp no kristīgajiem demokrātiem (CDU) un viņu Bavārijas māsaspartijas Kristīgi sociālās savienības (CSU) politiķiem, kā arī no kāda sociāldemokrātiem pietuvināta zinātnieka un darba, ko sarakstījis Brīvo demokrātu partijai (FDP) tuvu stāvošs uzņēmējs.