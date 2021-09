NVD samazinājis "MFD laboratorijas" testējamo skolēnu skaitu

"MFD laboratorija" ir viena no četrām laboratorijām, kas veic skolēnu masveida testēšanu, tomēr par to ir saņemtas daudz sūdzību. "MFD laboratorija" nespējot tikt galā ar līgumsaistībām un testu atbildes kavējas nesamērīgi ilgi vai nepienāca vispār, tādēļ NVD samazinājis laboratorijas testējamo skolēnu skaitu no 76 000 līdz 38 000 skolēniem.