Diāna Zande: Mēs visas diezgan veikli ieraugām dažādas skabargas citos un to visu ļoti mīlam analizēt - kāds ir vīrs, kāda man ir māte, kas notiek ar bērniem vai kāds nelietis ir mans kaimiņš. Bet par maz palūkojamies savā virzienā - aspektā, kas ir sāpīgs. Aspektā, kurā MĒS esam varmācīgas. Tajā aspektā, kurā MĒS esam pāridarītājas un kurā MĒS sāpinām. Kurā MĒS ievainojam. Mana runa būs vērsta uz "paskaties uz sevi un iepazīsties ar maigo varmāku sevī. Pieņem to, jo tā ir daļa no tevis pašas. Iepazīsti sevi un pieskati šo savu daļu, lai mazinātu sāpes un ciešanas, kuras MĒS radām kādam." To saprast, pieņemt un prast to pieskatīt, jo mēs nevaram kļūt baltas un pūkainas - tas nav iespējams.