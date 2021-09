Kā tilts uz nākotni un kad skumja diena top priecīga! Dakteru klaunu līdzāsbūšana

“Slimnīcas vide zināmā mērā ir visai bezkrāsaina pasaule, bet līdz ar klaunu tā var iegūt krāsas, košumu. Pasaule var kļūt brīnumu pārpilna, maģiska, jo tajā ir ienācis klauns, šis savdabīgais personāžs, kurš it kā nav no šīs realitātes, dara visu citādi, īpaši,” tā Igors.

“Tātad bērns gluži vai ielec ārstēšanās maratonā, kam nav gatavs. Pēkšņi jāsāk intensīvi ārstēties, nākas ilgstoši atrasties slimnīcā. Rodas daudz stresa, seko noliegums, aizvainojums, pamestības un netaisnības izjūta, nenoteiktība un neziņa, visi šie pārdzīvojumi, krīze seko krīzei. Cauri šo krīžu virknei Dakteris klauns ved bērnu un viņa vecākus, faktiski visu ģimeni. Klauns to visu it kā mīkstina – ļauj šīm emocijām būt, bet tās iesaista spēlē, dod iespēju izspēlēt, līdz ar to izdzīvot,” skaidro profesionālais medicīniskais klauns. Igors tēlaini piebilst, ka atmosfēra šajā nodaļā ir tāda kā blīva, tā ir atšķirīga no citām nodaļām, kur arī bērni mēdz ārstēties ilgstoši.