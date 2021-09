Koronavīruss Latvijā: 596 jauni inficēšanās gadījumi

Saslimstības divu nedēļu kumulatīvais rādītājs ir pieaudzis no 284,1 vakar līdz 297,6 uz 100 000 iedzīvotāju šodien. Pēdējās 14 dienās saslimušo kopskaits sasniedzis 5635

📈 Pēdējo 24h laikā: ▫️veikti 32 915 Covid-19 izmeklējumi; ▫️reģistrēti 596 jauni inficēšanās gadījumi, no tiem 494 nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, 102 vakcinēti;

Divi no aizvadītajā diennaktī mirušajiem bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, viens - vecumā no 80 līdz 89 gadiem, savukārt vēl viens cilvēks - 90-99 gadu vecumā.