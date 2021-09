ReTV: Daļa skolotāju fiziskās un psihiskās slodzes dēļ pamet skolas

"Nevar pārslēgties no lomām. Tātad tu esi skolotāja, tu izej pa istabas durvīm, tu nevari kļūt mamma.

Ilze Ušpele ir trīs bērnu mamma, no kuriem divi ir skolas vecumā. 14 gadus Ilze bija skolotāja, bet pēc aizvadītā attālinātā mācību gada nolēma skolā vairs neatgriezties. Darbu, jo īpaši Covid-19 laikā, nevarot savienot ar ģimeni.

ReTV Ziņu uzrunātie skolu vadītāji norāda - skolotāju vidū izdegšana nu jau ir ikdiena. To ietekmē gan esošā Covid-19 situācija, gan arī pedagogu trūkums skolās

Ernests Sviklis, Rīgas 64. vidusskolas direktors, pauž: "Ļoti bieži, lai nodrošinātu mācības tiem, kas iet skolās, skolotājiem tiek likta liela slodze. To citreiz paši skolotāji akceptē un vēlas finansiālu iemeslu dēļ. Un pie lielas slodzes ir skaidrs, ka nogurums piezogas ātrāk. Bieži vien skolām nav izvēles, skolas ir spiestas lūgt skolotājus ņemt papildu stundas, lai strādātu ar lielu slodzi.”

"Attālinātās mācības, jaunais mācību saturs, testēšana, proti, tas ir jāiedomājas, ka mums katram darba vietā nemitīgi liktu papildu pienākumus, tik tikko kaut kas nesanāk, arī bārtos uz mums. Ir skaidrs, ka to ilgi nevar izturēt."

Tā kā vasarā valdība vilcinājās pieņemt lēmumu par pedagogu obligāto vakcināciju, šobrīd to jo īpaši izjūt skolu direktori, jo daļa pedagogu, kuri neplāno vakcinēties, apzinājuši citas darba iespējas. Un, ja daļa lems par aiziešanu no skolas, pedagogu trūkums un pārslodzes būs vēl aktuālāks jautājums. Tiesa, Izglītības un zinātnes ministrijā nav nekādu apkopotu datu par to, cik skolotāju pametuši darbu, sākoties jaunajam mācību gadam.