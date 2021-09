Attālināto mācību laikā Kārlis no skolēna ar labām atzīmēm iekļuva to pusaudžu rindās, kam draudēja palikšana uz otru gadu. Nelīdzēja nedz draudi, nedz mammas asaras.

“Baigi neko negribējās darīt,” atceroties pagājušo mācību, secina Kārlis*. Pirms Covid-19 Kārļa (17) dzīvē viss bija kārtībā. Mācījās vienā no labākajām Valmieras skolām. Mācības padevās viegli, atzīmes labas. Brīvajā laikā puisis nodarbojās ar boksu.

Rudenī sākoties otrajam pandēmijas vilnim, Kārlis pārtrauca treniņus vēl pirms oficiālā aizlieguma. “Nebija motivācijas,” viņš nosaka. Milzu ātrumā sāka kristies atzīmes. Viņš nepildīja mājas darbus. Decembrī trauksmi cēla matemātikas skolotāja. Iepriekš šajā priekšmetā Kārlis bija viens no labākajiem klasē, bet tobrīd jau draudēja palikšana uz otru gadu. “Viņš pats nesaskatīja problēmu. Domāja, ja vajadzēs – saraus,” atceras mamma.

Pieslēdzās skolas atbalsta grupa. Tā bija īpaši izveidota komanda, kuru koordinēja sociālais pedagogs. Iesaistījās skolas psiholoģe, direktora vietniece un karjeras konsultants. Kārlis bija viens no aptuveni 20 skolēniem, par kuriem atbalsta grupa uzņēmās īpašu rūpi. Pie šī skaita nonāca, izveidojot sarakstu ar bērniem, kam radušās grūtības. Kopumā tādu bija 50. Tad atsijāja “vieglākos” gadījumus, kuros pietika izrunāties ar vecākiem un izveidot individuālu plānu. Pārējiem katram nozīmēja vienu pedagogu, kurš regulāri sekoja līdzi mācību darbam. “Tas ļāva nevienu bērnu nepazaudēt,” stāsta Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas sociālā pedagoģe Elīna Vīre.

Decembrī pirmo pusgadu ar mokām pabeidza, bet janvārī iestājās krīze. “Viņš iekrita dziļā apātijā,” stāsta mamma. Viņa bija gatava pamest darbu, sēdēt dēlam blakus un kopīgi pildīt uzdevumus, bet Kārlim bija savi principi. Viņš atteicās nodot darbus, ko nebija pildījis pats. Mamma pasmejas, ka ar to nebija problēmu viņa brālim citā skolā. “Otrs dēls no tālmācības neieguva neko, bet atzīmes bija labākas, jo viņa vietā draugi un klases biedri aizpildīja un aizsūtīja,” secina mamma.

Lai Kārlis atsāktu interesēties par dzīvi un izkustētos no mājas, mamma viņu pierunāja nedēļu padzīvot pie savas draudzenes citā pilsētā. Ģimene tikmēr viņam sagādāja pārsteigumu – izremontēja istabu, nopirka jaunas mēbeles. Vecāki savstarpēji vienojās, ka beigs Kārlim pārmest.

9.klasi Kārlis pabeidza. Izlaidums notika skolas pagalmā ar ierobežotu viesu skaitu. Rūpes ar to gan nebeidzās. Atzīmes atestātā bija tik sliktas, ka iecerētājā profesionālās izglītības skolā Rīgā Kārli neuzņēma. Viņš vēlējās kļūt par programmētāju. Slikto atzīmju dēļ atteikums pienāca arī no otras noskatītās skolas. Mamma atkal bija izmisumā, līdz vasaras vidū notika brīnums. No iecerētās skolas pienāca e-pasts, ka atbrīvojusies vieta. Ja Kārlis nākamajā dienā iesniegs dokumentus, varēs tur mācīties. Lieki teikt, ka mamma ar dēlu nākamajā dienā bija Rīgā.