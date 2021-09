Kā trauksmes sajūtu izmantot par iekšējo resursu?

“Izvairīties no trauksmes un arī tikt ar to galā var palīdzēt veselīgi ieradumi un sabalansēts uzturs, taču dažkārt ir situācijas, kad nepieciešams ātrs risinājums. Vieglos gadījumos situāciju īslaicīgi var uzlabot ar dabīgiem bezrecepšu līdzekļiem. Nervu sistēmas nomierināšanai pieejams plašs bezrecepšu zāļu klāsts, kas satur nomierinošus ārstniecības augus – baldriāni, apini, vilkābeli, māteri un citus. Zāles pieejamas dažādās formās – kā tabletes, sīrups vai tinktūra. Jāņem vērā, ka daži augi, piemēram, mātere un apinis, kādam var izraisīt miegainību, tādēļ jāizvairās no šo preparātu lietošanas aktīvajā diennakts laikā. Ja bezrecepšu zāles nav ieteicis ārsts, pirms to iegādes noteikti jākonsultējas ar farmaceitu.