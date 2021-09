No lūzera par uzvarētāju. Kā spēle palīdz runāt par svarīgo

Klauni paklausīgi izveļas no palātas.

Es kā prakses vadītājs viņiem iesaku: pēc pāris minūtēm ieejiet vēlreiz, vienkārši pasakiet sveiki un nāciet ārā. Gatavs! – viņi to izdara.

Vēl pēc brīža es piedāvāju: pamēģināsim sadalīt lomas, viens no jums ieies palātā un kaut ko tur darīs, tad paskatīsimies, kas veidosies. Kurš ir gatavs? Dr. Pīle jau ir uz starta. Aiziet!

Es, protams, iedomājos, ka viņa kā varonīgs šerifs atspers durvis ar kāju un bargā basā brēks: tā-ā, kas šeit notiek?! – un pēc tam sagrābs Pīli aiz čupra. Taču visas manas fantāzijas sabrūk kā kāršu namiņš, kad es ieraugu, kā Daktere Bambuk ir iztēlojusies policijas ierašanos. Viņa iesēžas iedomātā mazmašīnītē, nu tādā kā Flinstona auto, ieslēdz sirēnu – īūīūīūīū!! un ierullē palātā! Dara to ar tādu naivumu un trakulību, it kā spēles partneris būtu piecgadīgs bērns. Kaut ko tādu, protams, var izdomāt tikai jauniņš klauns!

Tālāk sākas pilnīgs absurds. Dr. Pīle sāk panikā mētāties pa visu palātu, izmisis skraida, slēpjas skapī… visbeidzot padodas policijai. Meitene smejas līdz asarām. Dr. Pīle ir tik ļoti satriekts, ka parāda policistam mēli. Dr.Bambuk neapjūk un atbild ar to pašu. Pīle izskatās bezgala nelaimīgs, bet piepeši viņš pagriežas un parāda mēli meitenei.

Veidojas tāda kā stafete, kur katrs pa kārtai velta cits citam negantu grimasi. Tad kāds no klauniem sāk dziedāt, un arī tas pāraug sacensībā – kurš kuru pārdziedās. Meitene purina galvu – viņa nedziedās. Viņa izvēlas tiesneša lomu. Meitene paceļ galvu no spilvena un iekārtojas sēdus. Pabāž zem elkoņa spilvenu, tad noliek to aizmugurē, lai var sēdēt ērtāk. Viņas pleci iztaisnojas. Balss kļūst skanīga, spēcīga, valdonīga.