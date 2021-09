Latvijas Psihiatru asociācija kampaņā "Depresijas cena" aicina uzlabot izpratni par šo slimību

Pēc Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) datiem, katrs 14.Latvijas iedzīvotājs 15-64 gadu vecumā cieš no depresijas, un 60-80% no pašnāvību upuriem bijuši depresijā - šī saslimšana ir viens no būtiskākajiem pašnāvības riska faktoriem.