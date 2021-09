IZM augstākās izglītības prioritārām vajadzībām papildus prasīs 70,95 miljonus eiro

Savukārt no 2023.gada IZM papildus pieprasīs 128 400 eiro Latvijas dalībai Eiropas Molekulārās bioloģijas laboratorijā (EMBL) dalībvalsts statusā.

IZM pārstāve atzīmēja, ka Latvijas pētniecības un attīstības ieguldījumu īpatsvars no valsts iekšzemes kopprodukta (IKP) uz Eiropas Savienības un Baltijas valstu fona ir viens no zemākajiem. Pēc viņas teiktā, Latvijas pētniecības un attīstības īpatsvars no IKP 2019.gadā bija 0,64%, kamēr Lietuvā tas bija 1%, bet Igaunijā - 1,61%. Eiropas Savienībā vidējais rādītājs bija 2,14%.