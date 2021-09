Eglīts pārspīlē kažokzvēru audzēšanas devumu ekonomikā

Tātad Eglīts norāda, ka nozare nodokļos piecos gados nomaksā astoņus miljonus eiro jeb 1,6 miljonus eiro gadā. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Re:Check sniegtie dati rāda, ka kopējais nodokļu ieguvums no šīs nozares piecos gados bijis vismaz trīs reizes mazāks. Savukārt aizvadītajā gadā tās nodokļu bilance bijusi pat negatīva, proti, valsts pievienotās vērtības nodokļa (PVN) atmaksās nozares uzņēmumiem samaksājusi par 30 tūkstošiem eiro vairāk, nekā tie iemaksājuši valsts kopbudžetā nodokļos un maksājumos. Tādējādi valsts budžets no kažokzvēru audzēšanas tiešā veidā nodokļos nav ieguvis. PVN atmaksas ir iepriekš aprēķinātais vai samaksātais PVN, kuru uzņēmumam vēlāk ir tiesības atgūt no valsts budžeta, un tās var būt lielākas nekā aprēķināts vai samaksāts iepriekš. Šajā nozarē atmaksas veidojas, ja uzņēmums ir PVN maksātājs, iepērk, piemēram, izejvielas, bet veic ar PVN 0% likmi apliekamus darījumus – piemēram, eksportē kažokādas ārpus ES.