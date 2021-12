Porsche pirmais masveidā ražotais elektriskais automobilis Taycan dienas gaismu ieraudzīja jau diezgan sen, 2019. gadā. Kopš tā laika tas mediju virsrakstos pagozējies gan ar dažādiem rekordiem, gan spriganā auto lietotāju muļķīgiem izgājieniem, bet pērn arī tāpēc, ka kļuva par Igaunijas Gada auto 2021. Modelis starp mums ir jau divus gadus, taču līdz šim bija veiksmīgi no manis izvairījies. Bet tad pirms kāda laika man palaimējās Taycan un tā praktisko versiju Cross Turismo noķert Čehijā.

Ja pavēro auto tirgus tendences, kas atspoguļo ne tikai Eiropas Komisijas ilgtermiņa uzstādījumus kaitīgo izmešu jomā, bet arī paradumu maiņu parasto autobraucēju rindās, redzams, ka elektriskie auto aizvien stabilāk iekaro savu vietu Latvijas autoparkā. Turklāt no Auto Asociācijas statistikas datiem redzams, ka

Ne uzlādes jautājumi, ne nobraucamais attālums ar vienu uzlādi, ne arī cena daudzus neattur jau tagad izvēlēties automobili no kategorijas, kam tuvāko aptuveni desmit gadu laikā paredzēts kļūt par galveno jauno auto tirgus virzītāju. Ja tā nebūtu, tad Porsche Taycan šogad neierindotos starp pirktākajiem elektromobiļiem Latvijas jauno auto topā, kur tas nokļuvis, pat spītējot salīdzinoši augstajai cenai. Lai gan lētākajā izpildījumā ar vienu elektromotoru un klasisko piedziņu modelis maksā pie 90 tūkstošiem eiro, Auto Asociācijas datu tabulā Taycan tāpat ir augšgalā krietni priekšā citiem elektromobiļiem. Statistikā nav atsevišķi izdalīts, cik eksemplāros kura no modeļa versijām ir pārdota, tāpēc nav zināms, vai kāds ir ļāvies ekstrēmākā un visdārākā Taycan Turbo S 761 zirgspēka valdzinājumam un spējai paātrināties līdz 100 km/h mazāk nekā 3 sekundēs.

Neliegšos, ka ierodoties Porsche bāzes nometnē tādu gabaliņu ārpus Prāgas, par Turbo S vien domāju. Tik ļoti gribējās izmēģināt, kā brauc auto ar papīros ierakstītu kosmisku paātrinājumu, bet, kā jau tas mēdz šādos pasākumos gadīties – tas, kurš aizsēžas pie kafijas krūzes un kūciņām, samaksā ar savām izvēles iespējām. Šajā gadījumā pieejamie Turbo S modeļi pēc kafijas pauzes jau vairs nebija pieejami, jo ar tiem Čehijas šauros lauku ceļus bija devušies iepazīt mani izmanīgie amata brāļi no Bulgārijas un Lietuvas, tāpēc nekas cits neatlika kā iesākumam samierināties ar bāzes modeli Taycan. Patiesībā jau grēks teikt “samierināties”, jo

lineārais paātrinājums nozog daļu sensācijas un ātruma sajūtas, jo vienīgais, kas liecina par to, ka drīz sasniegsi pieļaujamos limitus, ir cipari elektroniskajā spidometrā.

Visādi citādi Taycan jebkādos apstākļos, ja vien tie nerobežojas ar ekstrēmu braukšanu, paliek civilizēts, viegli nolasāms un saprotams auto, turklāt, pateicoties adaptīvajai pneimopiekarei, ar krietnu devu komforta. No skata nepateiksi, bet elektiskais sportists nudien ir komfortabls gan no sēdēšanas viedokļa, gan no balstiekārtas un gaitas viedokļa. Tas, protams, var būt sportiski stingrs, bet ikdienas vidē Taycan prot būt arī relaksējošs nevis tāds auto, kas uzdzen adrenalīnu un liek kāpt pulsam. Būtībā var teikt, ka Porsche ar Taycan ir izdevies uzbūvēt komplicētu automobili pēc principa “iekāp un brauc, kā esi pieradis braukt”. Laiks būs vajadzīgs tikai, lai pierastu pie neskaitāmo pogu funkcijām augstajā viduskonsolē un multimediju sistēmas interfeisa labirintiem. Ar pāris stundām tam ir krietni par maz.