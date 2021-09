Desmit skolas saņems kopumā 210 000 eiro fizikas kabinetu iekārtošanai

Konkursa rezultātā fizikas kabinetu aprīkojumu saņems Talsu Valsts ģimnāzija un Ventspils 1.pamatskola no Kurzemes reģiona, Rīgas Zolitūdes ģimnāzija un Mežciema pamatskola no Rīgas, Andreja Upīša Skrīveru vidusskola un Pūres pamatskola no Zemgales reģiona, Daugavpils 3.vidusskola un Daugavpils Valsts ģimnāzija no Latgales reģiona, kā arī Siguldas Valsts ģimnāzija un Apes pamatskola no Vidzemes reģiona.