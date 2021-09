Kalviņš: Investīcijas Latvijā ir par zemu, lai apmierinātu vajadzību pēc inovācijām

"Eurostat" arī norāda, ka pēdējos desmit gados Latvijā fiksēts vislielākais šo tēriņu procentuālais pieaugums uz vienu cilvēku - no 13,5 eiro 2010.gadā līdz 41,5 eiro pērn. Tikmēr kritums šajā periodā fiksēt Portugālē (no 92,1 eiro līdz 71,4 eiro), Spānijā (no 178,7 eiro līdz 144,2 eiro), Rumānijā (no 17,4 eiro līdz 14,8 eiro), Francijā (no 253 eiro līdz 235,4 eiro), Īrijā (no 181,3 eiro līdz 175,1 eiro) un Somijā (no 386,6 eiro līdz 373,3 eiro).