Aizdomas par shēmām ietekmīgo uzņēmēju Paškausku finansētā projektā. LAD pārkāpumus nesaskata

To zināja arī Zemkopības ministrijā un Lauku atbalsta dienestā. Tur saņemts trauksmes cēlēja ziņojums, taču pārbaude beigusies bez rezultāta.

Zivju miltus un eļļu ražo no zivju pārstrādes atkritumiem vai pārtikā nederīgām zivīm. No četrām tonnām izejvielas sanāk tonna miltu un vēl eļļa. Tas ir ienesīgs bizness. Rūpnīca izejvielas iepērk par 200 eiro tonnā, bet miltus pārdod par tūkstoš septiņsimt.

Kurzemes zvejniecības ražošanas organizācijās ir apvienojušies Rojas zvejnieki un zivju pārstrādātāji. To vada brāļi Lauris un Ansis Jirgeni, zvejnieku saimniecības Irbe īpašnieki.

Nē, mums vairāk par to pašu shēmu, kā tas ir uzbūvēts!

Lursoft dati rāda, ka rojenieku projektu finansējis zivju miltu ražotāja Venta FM īpašnieks Agrolats Holding. Reģistrēta komercķīla par 8 miljoniem 400 tūkstošiem. Rūpnīca uzbūvēta uz kompānijai Roja CL piederošas zemes. To kontrolē Agrolat Holdings īpašnieku – Paškausku ģimene.

Jau no projekta sākuma 2016.gadā virmoja aizdomas, ka projekta patiesais virzītājs ir Agrolats Holdings. To Lauku atbalsta dienestam vairākkārt centies norādīt konkursā izbrāķētais pretendents - Nacionālā zvejniecības ražotāju organizācija. Tobrīd to vadīja Inārijs Voits.