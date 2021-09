Saeimas vēlēšanas: Nacionālās apvienības premjera amata kandidāts nebūs Roberts Zīle

Runājot par to, kādām būtu jābūt nākamām priekšvēlēšanu kampaņu tēmām, Zīle izcēla, ka viens no būtiskākajiem vēlēšanu gada pamatjautājumiem būs energokrīze.

Savukārt uz jautājumu, vai no varas partiju puses priekšvēlēšanu kampaņā dominēs tāds biedēšanas uzstādījums, ka nedrīkst pieļaut, lai noteicošu ietekmi nākamajā Saeimā gūst populisti un prokrieviski spēki, Zīle atbildēja, ka NA ir vienmēr bijusi pret prokrievisku spēku nonākšanu varā, un, lai kā varētu vērtēt to, kā šobrīd notiek Rīgas domes darbs, tas tomēr ir solis uz priekšu saistībā ar to, ka "Saskaņa" tika dabūta prom no varas.