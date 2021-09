Vecumam neatbilstošas vakcīnas – vai izdarīts viss, lai kļūdu būtu mazāk?

Ziņa par to, ka daļa pusaudžu un bērnu savakcinēti ar vecumam neatbilstošām vakcīnām, pirmoreiz medijos parādījās tikai 30.augustā. Sākotnējais informācijas avots bija vienā no Facebook pandēmijas noliedzēju lapām ievietots ekrānšāviņš ar Slimību profilakses un kontroles centra ( SPKC ) rakstītu vēstuli vakcinācijas pakalpojuma sniedzējiem. Re:Check, iegūstot SPKC apstiprinājumu, ka vēstule ir autentiska, pārsūtīja informāciju Latvijas Radio, kas par notikušo sagatavoja ziņu. Tikmēr ar vēstules ekrānšāviņu Facebook dalījās simtiem cilvēku, un nepareizi savakcinētie bērni kļuva par populāru argumentu pretvakcīnu aktīvistu retorikā.

Ekrānšāviņš ar jau jūnijā vakcinētājiem izsūtīto vēstuli, kas augusta beigās bija publicēta vienā no pretvakcīnu lapām Facebook. FOTO: Re:baltica

Valsts imunizācijas padomes priekšsēdētāja Dace Zavadska Latvijas Radio skaidroja, ka no bioloģiskās puses nevajadzētu būt nodarītam nekādam kaitējumam, vienlaikus uzsverot, ka ne velti tiek lietoti noteiktai vecuma grupai reģistrēti medikamenti.

Nacionālā veselības dienesta (NVD) vakcinācijas projekta nodaļa tobrīd Latvijas Radio apstiprināja, ka “šādi gadījumi ir bijuši”. SPKC vēstulē, kas vakcinētājiem tikusi izsūtīta 16.jūnijā, bija teikts, ka laika posmā no 1.maija līdz 13.jūnijam ievadītas 106 vecumam neabilstošu vakcīnu devas. Taču augusta beigās, kad par to uzzināja mediji, nepareizi ievadīto devu skaits jau bija vismaz 260. Par to var pārliecināties, analizējot valsts atvērto datu portālā pieejamo vakcinācijas informāciju.