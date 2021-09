Gulbenes novadā obligātas vakcinācijas dēļ darbu skolās varētu pārtraukt atsevišķi cilvēki

"Pašlaik mēs atkal veicam aptauju, un nedēļas beigās būs zināmi aktuālie dati, jo daļa no viņiem ir sākusi vakcināciju, kāds jau arī ir pabeidzis vakcinācijas kursu," norādīja Izglītības pārvaldes vadītāja.

Runājot par to, kāda ir izglītības iestāžu darbinieku vakcinācijas aptvere, Kanaviņa atzina, ka tā esot ļoti atšķirīga, jo esot iestādes, kur visi darbinieki ir vakcinējušies, kā arī tādas iestādes, kur joprojām ir krietns skaits nevakcinētu darbinieku. Viņa uzsvēra, ka nevar izdalīt kādu izglītības iestādes tipu, kur vakcinācija būtu zemāka, jo situācija esot gana līdzīga.

Izglītības darbinieki, kuri ir sākuši vakcinācijas procesu ar kādu Eiropas Zāļu aģentūrā reģistrētu vakcīnu, bet to nav pabeiguši, tiks nodrošināti ar valsts apmaksāts rutīnas skrīningu līdz 15.novembrim. Savukārt izglītības nozarē strādājošie, kas nebūs sākuši vakcināciju pret bīstamo vīrusu, no 11.oktobra līdz 15.novembrim rutīnas skrīningu segs no saviem personīgajiem līdzekļiem.