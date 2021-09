Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 229 ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem, 219 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 179 - vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 149 - no 50 līdz 59 gadiem, 120 - vecumā līdz deviņiem gadiem, 116 - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, 108 - no 20 līdz 29 gadiem bet citās vecuma grupās saslimušo ir mazāk nekā 100.