Atjaunotais Laubes nams kļūs par "MADARA Cosmetics" otrajām mājām

AS MADARA Cosmetics valdes priekšsēdētāja Lotte Tisenkopfa-Iltnere: „Pret seno namu izturamies ar īpašu cieņu un uzmanību. Tas bija liels izaicinājums – vēsturisko apvienot ar mūsdienīgo, lai šī vieta iemiesotu mūsu kompānijas jauneklīgo enerģiju un skatu nākotnē. Vienlaikus tas bija ļoti aizraujoši, jo mūsu stāstos atradām daudz kopīgā. Savām celtnēm Laube izmantoja vietējo akmeni, metālu, koku. Viņu vadīja pārliecība, ka jālieto tikai dabīgi materiāli, tos nedrīkst imitēt. Arī MÁDARA kosmētika ir ekoloģiska, tās pamatā ir dabīgas sastāvdaļas. Savos apcerējumos par arhitektūru Laube uzsver nepieciešamību izzināt Latvijas zemi un tās bagātības, un ar to jau kopš MÁDARA pirmsākumiem nodarbojamies arī mēs. Tāpat mūs vieno latviskās identitātes meklējumi, apzinoties, ka tā atrodas nebeidzamā tapšanā un mainībā.”

SIA MADARA Cosmetics dibināta 2006. gadā, īsā laikā kļūstot par vienu no vadošajiem kosmētikas ražotājiem Ziemeļeiropā. 2017. gadā uzņēmums no SIA pārtop par AS. Uzņēmuma akcijas kotētas biržas Nasdaq Baltic alternatīvajā tirgū First North. 2016. gadā MADARA Cosmetics atvēra jaunu ražošanas un biroja ēku Mārupē, kuras kopējā platība ir 2700 kvadrātmetri un kas apvieno ražošanas zonu, noliktavu, produktu izstrādes un kvalitātes kontroles laboratoriju, kā arī plašas biroja telpas.