Dakteru Klaunu labdarības kampaņas rezultāti ar savāktiem 61 151 eiro!

Sadarbībā ar Rimi kampaņas laikā tika savākti 36 625 eiro, no tiem 16 994 EUR, ziedojumu kastītēs veikalos, no Mans Rimi kartes uzkrājumiem un Rimi e-veikalā. Savukārt no sarkano klauna degunu tirdzniecības veikalos, kur visa pirkuma summa tika novirzīta kampaņai, tika iegūti 19 631 eiro.