Izspiešanā attaisnotais Helmanis no valsts prasa atvainošanos un kompensāciju

"Ievērojot to, ka viens no nozīmīgākajiem atvainošanās elementiem ir empātisks vēstījums, cieņpilna atvainošanās ietver sevī arī cieņpilnu kaitējuma pieteikuma izskatīšanas procesu no valsts puses. Patlaban saņemtā sākotnējā Tieslietu ministrijas starpatbilde drīzāk indicē jauna un smagnēja procesa sākumu, kā tam nevajadzētu būt," norādīja advokāts.